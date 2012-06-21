Наслідний принц Нарухіто вступив у повноваження імператора Японії.
Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
"У середу в Японії почалася нова епоха, коли Нарухіто офіційно став імператором після історичного зречення батька від Трона Хризантеми, найстарішої монархії в світі", - йдеться у повідомленні.
Японський принц Нарухіто став 126-м імператором країни о 00:00 1 травня за токійським часом (18:00 30 квітня за Києвом).
Одночасно в Японії почався перший рік ери "Рейва" ("Прекрасної гармонії"), як іменується епоха правління нового монарха.