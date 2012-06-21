З півночі понеділка, 22 березня в столиці Японії Токіо і прилеглих префектурах припинився режим надзвичайної ситуації. З цього моменту в жодному регіоні Японії режим надзвичайного стану не діє.

Однак, в країні зберігаються коронавірусні обмеження. Закладам громадського харчування дозволили працювати на годину довше – до 21:00 замість 20:00. Японців закликають без особливої необхідності не залишати домівки. Роботодавцям пропонують перевести максимум співробітників на віддалений режим роботи.

Режим надзвичайного стпну в Токіо тривав майже два з половиною місяці. Він вводився вдруге з початку пандемії. Карантинні заходи дозволили скоротити добовий приріст заражень COVID-19 в японській столиці приблизно на 80%.

За даними університету Джона Хопкінса, що збирає світову офіційну статистику, з початку пандемії в Японії виявлено 456 тисяч випадків зараження коронавірусом. Зафіксовано 8821 випадок смерті від COVID-19. При цьому кількість населення Японії за останніми даними становить майже 126 мільйонів осіб.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»