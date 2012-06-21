Інна ОМЕЛЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»



Таку серію — справжню знахідку для кожного філателіста — вже сьогодні можна купити в столиці Японії Токіо. Окрім туристичної локації з Рівненщини — відомого на весь світ «Тунелю кохання» — на поштових марках є й інші українські природні локації. Серед них — цвітіння сакури в Ужгороді, Ластівчине гніздо з Криму, церква Святого Духу в селі Потелич на Львівщині , пам’ятник Богдану Хмельницькому в Києві. Про це повідомило посольство України в Японії.

Серію марок створили в рамках міжурядової програми «Host Town», що передбачає співпрацю наших країн, в тому числі популяризацію та промоцію України напередодні літніх Олімпійських ігор-2020. Втім, Олімпіаду в Токіо скасували через пандемію. А ось марки залишились: тож у країні Сонця, що сходить, за ними теж пізнають Україну. Окрім того, вони вже сьогодні мають свою унікальну цінність, яка з часом лише зростатиме.

До речі, на Рівненщині використали карантин для того, щоб розробити й презентувати он-лайн нову, більш сучасну туристичну концепцію краю. Адже область позиціонує себе як туристична і пропонує мандрівникам з усього світу незвичайні локації. А підсолодять їм карантинне життя, звісно ж, сувенірні цукерки із логотипом «Рівненщина туристична», які виготовляє Гощанський завод продтоварів.