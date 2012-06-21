Міністр охорони здоров'я Японії Норіхіса Тамура висловив велику стурбованість у зв'язку з поширенням нових штамів коронавіруса в країні, передає агентство Kyodo.

«Необхідно посилити заходи щодо попередження попадання нових штамів вірусу в країну. А також збільшити кількість тестів з виявлення нових варіантів захворювання», – каже міністр.

За словами Тамури, рішення про скасування режиму надзвичайного стану, який діє в Токіо і трьох сусідніх префектурах з початку січня, буде прийнято з урахуванням завантаженості лікарень і висновків експертів. Поки він продовжений до 21 березня.

Раніше повідомлялося про те, що в Японії зростає кількість виявлених «південноафриканських» і «бразильських» штамів коронавірусу. Їх виявили вже в 17 префектурах Японії. За даними фахівців Університету Джонса Хопкінса, які ведуть статистику заражень, в країні зареєстровано 447 тисяч 979 випадків захворювання на COVID-19.