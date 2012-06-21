Японський парламент схвалив законопроект, згідно з яким батьки та інші опікуни не зможуть застосовувати до дітей фізичні покарання. Документ підтримала більшість депутатів верхньої палати парламенту, раніше законопроект схвалили в нижній палаті.
Поправки до чинного законодавства вступлять 1 квітня 2020 року. Крім того, що будуть повністю заборонені фізичні покарання дітей, місцевій владі буде наказано проводити профілактичну роботу серед батьків.
Розширені права отримають і соціальні працівники. Вони зможуть офіційно брати участь у розгляді справ про домашнє насильство щодо неповнолітніх. До сих пір закон здебільшого виправдовував батьків, навіть якщо незалежна експертиза підтверджувала насильство по відношенню до дітей.
Наступним кроком парламентарі мають намір внести поправки до кримінального законодавства. У законі повинні з'явитися положення, згідно з яким будуть припинятися моральні приниження дітей.
Мотивацією до якнайшвидшої зміни законодавства для парламентарів стала загибель на початку 2019 року школярки, замученої власним суворим батьком. Міа Куріхара було всього 10 років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»