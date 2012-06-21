В Японії зростає кількість виявлених нових штамів коронавірусу. Випадки зараження підтверджені вже у 1 тисячі 200 пацієнтів. З минулого тижня їх стало більше відразу на 400 осіб, пише газета Asahi Shimbun.

«Зараження новими штамами коронавірусу виявлено в 34 з 47 префектур Японії. Найбільше таких випадків зареєстровано у префектурі Хіого на південному заході головного острова країни Хонсю. Серед нових штамів найбільше поширення в Японії отримала так званий «британський» різновид коронавируса», – йдеться в повідомленні японського ЗМІ. .

Повідомляється також про підтверджені випадки зараження «бразильським» штамом COVID-19. У зв'язку з ростом захворюваності влада Японії з кінця грудня минулого року перестала видавати нові візи громадянам усіх країн і територій світу. Право в'їжджати залишено тільки японцям та іноземцям з тривалими або постійними видами на проживання у цій країні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»