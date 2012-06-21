Положення про «паспорти вакцинації» оприлюднять 17 березня з метою сприяння вільному переміщенню громадян всередині Євросоюзу. Сертифікат матиме цифрову або паперову форму, і міститиме дані про вакцинацію препаратом, схваленим Європейським агентством лікарських засобів, повідомляє телеканал Euronews.

Наразі схвалення в ЄС пройшли чотири препарати, зокрема Pfizer-BioNtech, AstraZeneca, Moderna і Johnson & Johnson. Термін дії «паспортів вакцинації» обмежать після закінченням пандемії COVID-19. При цьому застосування тестів і введення карантину як і раніше не виключається в рамках забезпечення вільного переміщення.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила про технічну можливість розробити «паспорти вакцинації» протягом приблизно трьох місяців. У паспорті будуть такі дані: чи була людина вакцинована, чи показав тест негативний результат і чи має власник паспорта імунітет після зараження коронавірусною інфекцією.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»