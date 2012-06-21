З 1 березня в Європейському Союзі набрав чинності закон, який зобов'язує виробників ремонтувати побутову техніку протягом 10 років.

Тепер європейські покупці холодильників, пральних машин, фенів або телевізорів можуть розраховувати на «право на ремонт». Виробники згідно з законом відтепер повинні забезпечити доступність запчастин на термін до десяти років. Правда, деякі комплектуючі постачатимуть тільки професійним ремонтним компаніям. Крім того, нова техніка повинна поставлятися з інструкціями з ремонту. При цьому відремонтувати її можна буде за допомогою звичайних інструментів.

Цей закон має на меті поліпшити екологічну ситуацію. Зараз європейці щороку виробляють понад 16 кілограмів відходів техніки на людину, а половина з них припадає на зламані побутові прилади.

У майбутньому «право на ремонт» хочуть поширити на смартфони, ноутбуки та інші пристрої.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

