Створити інтегровану оборонну інституцію євроатлантичного типу — таку перспективу для Міноборони окреслив його очільник Андрій Таран під час відеоконференції із групою іноземних радників стратегічного рівня. Вони підтримали рішення колегії Міноборони провести комплексний функціональний огляд системи оборонного менеджменту. Це має забезпечити переведення відомства й ЗСУ на нові стандарти функціонування та управлінських процесів.

«У євроатлантичному інтеграційному процесі кожної країни настає час, коли із зовнішньополітичного питання він перетворюється на конкретні і складні завдання політики внутрішньої. Для реалізації внутрішніх реформ ми орієнтуємося на стандарти НАТО, бо вони найкращі у військовій галузі. Тому рішенням розширеної колегії Міністерства оборони, яка відбулася торік 22 грудня, 2021-й оголошено роком євроатлантичної трансформації», — повідомив Андрій Таран.

Роботу буде здійснено неупереджено, ефективно й результативно, запевняє пресслужба Міністерства оборони. А стратегічні радники заявили про готовність забезпечити постійну консультативно-дорадчу підтримку.