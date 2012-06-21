Реальна ефективність вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech за результатами використання становить 98%.

Про це повідомила головний спеціаліст МОЗ за спеціальністю "Епідеміологія" Наталія Виноград на пресконференції в Укрінформі.

"На початку давали ефективність вакцини 95%, реальна ефективність її в країнах, які використовують, – 98%. Тобто показник кращий, але це є характерно і для інших вакцин", – сказала Виноград.

Епідеміолог підкреслила, що ця вакцина використовує нову технологію. Так, на відміну від інших вакцин, вона не містить у своєму складі антигену, на який організм повинен напрацювати імунітет. "Це є генетична інформація, яка запустить синтез антигену у вакцинованої особи, на який утворюються антитіла", – пояснила Виноград.

За її словами, вакцина Pfizer-BioNTech здатна швидко реагувати на мутації, які виникають у коронавірусі. Також вона повідомила, що несприятливі події, які виникали після використання цього препарату, не відрізнялися від зазначених виробником.

Як повідомлялося, в Україні 18 квітня щеплено проти коронавірусу 1 453 особи. Всього вакциновано 450 647 осіб, 5 із них отримали другу дозу вакцини.

Україна почала вакцинувати населення від коронавірусу 24 лютого ц.р. 23 лютого в Україну прибула партія із 500 тисяч доз вакцини проти COVID-19 Covishield, яка розроблена Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca.

25 березня до України прибула перша партія вакцини китайської компанії Sinovac Biotech, використовувати її почали 13 квітня.

16 квітня в Україну доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу розробки Pfizer-BioNTech.

В Україні минулої доби зареєстровано 6506 випадків зараження коронавірусом, летальних випадків – 214; одужало – 5 598 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 953 016 осіб, одужало – 1 487 677, померло 40 000 людей.