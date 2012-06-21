Вакцина проти коронавірусу BioNTech-Pfizer безпечна й високоефективна для дітей віком 12—15 років. Про це йдеться у заяві компанії Pfizer, опублікованій після завершення третього етапу досліджень вакцини проти COVID-19.

Вакцина продемонструвала стовідсоткову ефективність й активне вироблення антитіл під час третьої фази досліджень, у якому на добровільних засадах взяли участь понад 2 тисячі підлітків зі США.

«Підсумки, які ми спостерігали в дослідженнях серед підлітків, засвідчили, що діти особливо добре піддаються захисту через вакцинацію. Це вселяє надію, особливо якщо взяти до уваги тенденції останніх тижнів із поширенням британського штаму вірусу», — заявив генеральний директор BioNTech Угур Сахін.

Під час випробування у групі, прищепленій плацебо, спостерігали 18 хворих на COVID-19. У провакцинованій групі не було жодного. Тепер компанія подаватиме ці дані до Європейського агентства з лікарських засобів із проханням розширити дозвільні умови для використання вакцини Pfizer/BioNTech та сподівається розпочати щеплення групи дітей до 16 років до початку наступного навчального року.

«Ми всі прагнемо повернутися до нормального життя. Особливо хочемо цього для дітей. Дуже важливо дати їм змогу жити повсякденними шкільними турботами, зустрічатися з друзями та родиною», — наголосив Угур Сахін.