Міністр охорони здоров'я Максим Степанов очікує на поставку партії вакцини Pfizer у рамках механізму COVAX цього тижня (до 18 квітня).

Про це він повідомив на брифінгу, передає Укрінформ.

«Наступна партія вакцин, яку ми очікуємо вже на цьому тижні, - це вакцина компанії Pfizer. Це 117 тис. доз, які будуть постачатися в рамках ініціативи COVAX», - сказав міністр.

Степанов повідомив, що цим препаратом вакцинуватимуть передусім мешканців будинків інтернатного типу та співробітників таких установ. Також він наголосив, що до кінця року планується забезпечити щепленнями не менше 50% дорослого населення.