Про це йшлося під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського.

«За графіком постачання вакцин щеплення буде гарантовано всім громадянам України. Від держави воно буде безкоштовним. Військові лікарі та учасники ООС – серед перших на вакцинацію. Так само, як і медики, які на передовій боротьби з COVID-19, літні люди та інші громадяни з групи ризику», – наголосив Глава держави, зауваживши, що в питанні проведення вакцинації Україна переймає досвід інших країн.

Було детально обговорено запобігання поширенню коронавірусу на Прикарпатті.

Як повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ситуація в Івано-Франківській області залишається напруженою.

«За минулу добу зареєстровано 515 захворілих. У більшості лікарень зайняті ліжка, розгорнутий мобільний госпіталь. Було проведено регіональну комісію з питань ТЕБ та НС за участі головного державного санітарного лікаря. Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС щодо вжиття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантинних обмежень», – сказав він.

Очільник уряду також поінформував про зростання кількості хворих на Вінниччині та Закарпатті.

За словами Дениса Шмигаля, нині в Україні готові 68332 ліжка для хворих на COVID-19, з яких 58390 мають підключення до кисню.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що в областях, де спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус, збільшується й тривалість госпіталізації: якщо раніше вона тривала сім-вісім днів, то зараз – 19-20.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що онлайн-система для реєстрації в чергу на вакцинацію готова до роботи. Було вирішено, що її запустять з березня.