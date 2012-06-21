Медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу, адже процес посилення її спроможності не зупинявся від початку пандемії. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови перед засіданням уряду 10 березня.

«Ми забезпечили максимально можливу кількість ліжкомісць із підведеним киснем. Їх загальна кількість 60 тисяч. Це один із найвищих показників у Європі», — повідомив очільник Уряду.

За словами Дениса Шмигаля, вакцинація — це ще один механізм протидії пандемії. Чим більше людей отримуватимуть вакцину, тим швидше Україна зможе пройти період коронакризи.

«Україна закуповує винятково безпечні вакцини, які визнали передові країни світу. Зокрема, вакцина від AstraZeneca – Serum Institute яка зараз є в Україні, закуповується і Канадою, і Великою Британією», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Глава уряду відзначив, що записатися на безкоштовну вакцинацію можна в декілька кліків за допомогою застосунку та веб-порталу Дія або через контракт-центр МОЗ.