Партію препарату Comirnati виробництва Pfizer кількістю 117 тисяч доз учора доставили літаком в аеропорт «Київ» і 18 квітня робитимуть перші щеплення в будинках для людей похилого віку.

Як повідомляє Укрінформ, під час брифінгу з нагоди прибуття першої партії вакцини від глобальної ініціативи COVAX головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцину Comirnati від Pfizer/BioNTech буде розвезено з дотриманням холодового ланцюга — температура її зберігання -60—70 градусів. Після розморожування флакона препарат можна зберігати не довше, ніж п’ять діб за температури -2—8 градусів за Цельсієм. Розвезення вакцини здійснює компанія «Фармасот».

За словами Віктора Ляшка, кожна область отримає спочатку по 1170 доз, оскільки саме таку кількість передбачив в одному контейнері виробник. Половину з партії 117 тисяч доз використають для першого щеплення, а через 25 днів щеплених уперше вакцинуватимуть удруге вакциною з цієї самої партії.