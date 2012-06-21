Італійська компанія Piaggio, відома своїми моторолерами Vespa, розробляє Gita - роботизований чемодан, який в автономному режимі рухається за господарем.
Робочемодан, як вважають розробники, зробить пересування людей разом з багажем простішим. Gita обладнаний двома колесами і в висоту досягає 60 сантиметрів. Місткість багажного відсіку робота становить 32,5 літра; Gita може перевозити вантаж вагою майже 20 кілограмів.
За словами творців, Gita може рухатися в одному темпі з користувачем і має нульовий радіус повороту. Пристрій оснащено низкою датчиків, які, як стверджується, дозволяють роботові рухатися за людиною, а також уникати зіткнення з іншими учасниками руху.