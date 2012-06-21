7 грудня о 22:40 за київським часом Dragon в автоматичному режимі торкнувся Міжнародної космічної станції над південною частина Індійського океану. Він привіз на станцію майже три тонни вантажу, зокрема новий приватний зовнішній модуль. Розвантаження розпочнеться у вівторок, 8 грудня, після того як вирівняється тиск в шлюзовому відсіку станції.

Нова модифікація Dragon стикується з МКС автоматично, без допомоги маніпулятора Canadarm 2. При стикуванні з космічним кораблем висоту станції доводиться регулювати за допомогою двигунів, встановлених в російській частині станції.

Вперше на орбіті перебувають одночасно два кораблі Dragon – вантажний і пілотований. Останній в листопаді доставив на МКС астронавтів. Передбачається, що вантажний корабель залишиться на орбіті близько місяця, після чого привезе на Землю відпрацьовані матеріали зі станції і результати наукових експериментів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»