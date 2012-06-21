Історична зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина відбулася в Сінгапурі. Вона може стати початком великих змін у країні, яка досі вважалася однією з найжорсткіших автократій у світі.

Чинний президент США вперше зустрівся із представником династії Кімів. Ще торік відносини між Вашингтоном і Пхеньяном були надзвичайно напружені через потужні ядерні випробовування, які провела КНДР. Торік у вересні Дональд Трамп погрожував Північній Кореї «вогнем і люттю» й висловив упевненість, що її лідер «довго не протягне». У відповідь Кім Чен Ин пообіцяв «приборкати США вогнем». Проте з березня цього року сторони почали демонструвати готовність до діалогу й говорити про зустріч двох президентів. Доля цих переговорів весь час висіла на волосині, а наприкінці травня Дональд Трамп навіть заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у ворожості.

Але у Сінгапурі не відчувалося й тіні цієї ворожості. «У нас будуть чудові відносини», — заявив перед початком зустрічі Дональд Трамп. Кім Чен Ин зазначив, що на шляху до цього саміту було багато труднощів. «Ми їх усі подолали і сьогодні тут», — наголосив він. Після цього глави держав пройшли до бібліотеки, де відбулися їхні переговори, на яких були присутні лише перекладачі.

Пізніше до глав держав долучилися представники північнокорейської й американської делегацій, серед яких були держсекретар США Майк Помпео, глава апарату Білого дому Джон Келлі та радник з питань нацбезпеки Джон Болтон. Після першої зустрічі лідери США та КНДР разом вирушили на діловий обід.

Одним з головних питань переговорів було майбутнє північнокорейської ядерної програми. Напередодні саміту Майк Помпео заявив, що США готові надати КНДР «безпрецедентні гарантії безпеки», якщо Пхеньян висловить готовність до денуклеаризації Корейського півострова.

Очевидно, ці умови задовольнили північнокорейського лідера, тому він підтвердив свої наміри відмовитися від розвитку ядерної програми КНДР у спільному документі, підписаному за підсумками цієї історичної зустрічі. Сторони зафіксували готовність до спільних зусиль щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки.

«Ми вирішили залишити минуле позаду й підписати історичний документ. Світ побачить зміни», — заявив під час церемонії підписання Кім Чен Ин.

Американський президент відзначив прогрес у переговорах. «Відносини з КНДР та Корейським півостровом будуть іншими, ніж досі. Люди будуть вражені і щасливі», — наголосив Дональд Трамп. Він зазначив, що денуклеаризація відбудеться дуже швидко.

Загалом Дональд Трамп охарактеризував переговори як дуже позитивні. «Є значний прогрес. Вважаю, все відбувається ліпше, ніж будь-хто міг очікувати», — заявив він журналістам.

Оксана КРАМАРЧУК

для «Урядового кур’єра»