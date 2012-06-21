Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Кажуть, сьогодні людям віком від 45 років та старшим важко на рівних конкурувати на ринку праці. Вважається, що вони вже не здатні швидко адаптуватися до нових умов, оскільки більшість професій стають автоматизованими та комп’ютеризованими. Але уряд намагається вирішити цю проблему, увівши для громадян цієї вікової категорії пільгове працевлаштування.
Багато в цьому плані може зробити й служба зайнятості. Приміром, в Умані на Черкащині, починаючи з 2013 року, вона пропонує своїм клієнтам таку послугу, як надання ваучерів для здобуття нових професійних навичок у пріоритетних галузях економіки, а також можливість самостійно вибрати форму і місце навчання.
Корисна інформація та індивідуальні консультації, надані фахівцями Уманського міського центру зайнятості про можливість здобуття додаткової професії, недавно спонукали десять осіб з числа безробітних пройти перепідготовку за професією «кухар».
Отримавши ваучер, група майбутніх кухарів проходить професійне навчання в ТОВ «Навчальний центр «Інформаційне забезпечення бізнесу». Після завершення повного курсу навчання вони одержать документ державного зразка про присвоєння робітничої професії з відповідним розрядом.
А ось у Каневі майбутні кухарі вже одержали документи про закінчення курсів, організованих при вищому професійному училищі. Серед тих, хто здобував професію за отриманими ваучерами, були й десять осіб, старших 45 років, з Канева та Канівського району. Вони продемонстрували міцні знання і неабияке професійне вміння, яких набули за період навчання. Члени державної кваліфікаційної комісії із задоволенням відзначили їхню майстерність та бездоганність у приготуванні кваліфікаційних робіт.
Одна з новоспечених фахівцівів Наталія Тулумбасова зазначила:
— Професія кухаря — одна з найважливіших. Вона цінується у всьому світі, а професіонали своєї справи можуть знайти роботу не тільки у себе на батьківщині, а й за її межами. Куховарити дуже люблю, відтепер зможу це робити професійно.
— Завдяки можливості проходження професійного навчання за виданими ваучерами, ми задовольнили й потреби громадян, які вже вступили в той період життя, коли вважаються неконкурентоспроможними. Хоча це поняття дещо викривлене. Все залежить від людини та її уміння настроїтися на потрібний лад. Очевидно, що ставлення роботодавців до 45-річних потрібно змінювати. Ми також цьому сприяємо, — зазначила майстер виробничого навчання ДНЗ «Канівське вище професійне училище» Валентина Кудряшова.