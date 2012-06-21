Днями на прес-конференції у столиці повідомили про чергову спробу тиску на бізнес. Ідеться про ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісез», яке надає посередницькі послуги під час оформлення віз за договорами з 16 дипломатичними місіями і входить до мережі VFS Global, що є найбільшим у світі оператором з технологічного обслуговування урядів і дипломатичних представництв у всьому світі, працює у 139 країнах та обслуговує уряди 59 країн, зокрема й МЗС України.
За словами генерального директора ТОВ Георгія Шевченка, понад півроку в офісах компанії проводять незрозумілі слідчі дії представники податкової міліції, які створюють численні перепони в роботі, паплюжать її репутацію та психологічно тиснуть на персонал. За цей час правоохоронці не пред’явили жодного звинувачення та не виписали жодної штрафної санкції! Операційна діяльність компанії перебуває під щоденною загрозою зупинки роботи, внаслідок чого сотні тисяч українців можуть не отримати своїх віз, а отже, не втілять власні плани на навчання, працю чи лікування. Адже в Україні послугами компанії користується щороку майже мільйон громадян, які оформлюють документи через 17 візових центрів.
«Наша компанія не має нарікань від державних органів. Ми сумлінно платимо податки. А працівники отримують конкуренту заробітну плату», — стверджує гендиректор і зазначає, що досі компанія не розголошувала проблему, оскільки сподівалася розв’язати її виключно в юридичній площині. Але після нещодавнього незаконного вилучення серверів було поставлено під удар процес вчасного оброблення документів заявників на отримання віз тисяч громадян. Компанії вдалося владнати цю проблему лише завдяки професіоналізму власних технічних фахівців.
Тож компанія вирішила розголосити цю ситуацію і звернулася з листами до Президента України, Прем’єр-міністра, Генпрокурора, в Міністерство закордонних справ і Мін’юст, а також до бізнес-омбудсмена та скликала прес-конференцію. На жаль, якщо ця історія набере міжнародного розголосу, це може негативно позначитися на зусиллях уряду в боротьбі з корупцією та «маски-шоу стоп» і порушуватиме обіцянки, які неодноразово давали міжнародним партнерам.
Як уточнив директор Міжнародної колегії адвокатів Андрій Антоненко з посиланням на інформацію з Реєстру судових рішень, ще 2016 року було порушено кримінальне провадження за фактом діяльності деяких фіктивних (за версією слідства) підприємств, у межах якого і проводили слідчі дії. Він стверджує, що за час розслідування провадження не просунулося: не знайдено ані підозрюваних, ані організаторів підприємств чи конвертаційного центру, ані якихось їхніх зв’язків.
Варто зазначити, що в прес-службі ДФС агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили, що слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Києві під процесуальним керівництвом прокуратури Києва здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками фіктивного підприємництва і фактом ухилення від сплати податків ПП «Візовий Сервіс Центр» на понад 57 мільйонів гривень.
Однак у «Ві Еф Консалтинг Сервісез» стверджують, що немає жодних підстав пов’язувати компанію з цією справою.