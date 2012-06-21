Маленька, але міцна кістка нижньої щелепи людини, що жила майже 30 тисяч років тому на острові Борнео, розповіла вченим про те, як виглядав її господар і що він їв.
У 1957 році в печері Ніах на острові Борнео знайшли кістку – нижню щелепу без зубів. Кілька десятиліть вона пролежала в запаснику, помилково прийнята за кістку тварини, і тільки недавно вчені встановили, що стара знахідка насправді – нижня щелепа людини. Ураново-ізотопне датування показало, що ця людина жила 28-30 тисяч років тому, за десять тисяч років до кінця останнього льодовикового періоду. Вивчивши стан кістки, вчені зробили низку цікавих висновків про дієту господаря щелепи і про те, як він виглядав.
По-перше, той, кому належала щелепу, був дорослою людиною. По-друге, він був далеко не велетнем і з параметрами, швидше за все, нагадував сучасних жителів острова, які теж не відрізняються високим зростом і великими кістками.
Маленький зріст може бути адаптацією до умов життя в тропіках, вважає археолог Даррен Керн (Darren Curnoe) з університету Південного Уельсу, один з учених, які працювали над кісткою.
Сильні жувальні м'язи – спадкова особливість, як і обсяг м'язів тіла, та м'язів, що відповідають за рух щелепи. Від регулярного навантаження вони збільшувалися. Кістки теж стають щільнішими і товщими від частих навантажень, особливо якщо ці навантаження мали місце в дитинстві. Коли мова йде про жителів крайньої Півночі, вчені роблять висновок про те, що міцні щелепи і сильні м'язи – результат дієти, в основі якої лежить сушене або в'ялене м'ясо.
У щелепи, знайденої в печері, не було зубів, і вчені не змогли за слідами на емалі визначити, яку їжу жував тридцять тисяч назад житель Борнео. Визначити це можна тільки за непрямими даними: так, в печері виявлено багато кісток тварин, тому люди, що принесли їх сюди, ймовірно, їли м'ясо; крім того, в їхній раціон, очевидно, входили плоди, горіхи та деревина декількох видів пальм. У культурному шарі немає слідів вогнищ, тому вчені роблять висновок про те, що більшою частиною раціону древніх жителів бкла сира їжа.