Собаки можуть за запахом виявляти коронавірус з точністю до 96%. Дослідження Школи ветеринарної медицини Пенсильванського університету (США) опублікував журнал PLOS One.

В експерименті взяли участь дев'ять собак. Їх навчили розпізнавати спеціальний реагент, після вони тренувалися відрізняти запах сечі здорових людей від сечі тих, хто заразився на коронавірус.

Після трьох тижнів занять тварини змогли відрізняти хворих на ковід людей із середньою точністю в 96%. Таким чином, дослідники підтвердили, що сеча і слина пацієнтів з коронавірусом мають специфічний запах.

«Це (результати дослідження) ми можемо розвинути не тільки в навчанні собак розпізнавати COVID-19, але також у розпізнаванні ранніх стадій раку і в рамках інших заходів з виявлення захворювань», – каже автор дослідження Синтія Отто.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»