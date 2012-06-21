Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Нещодавно про проведення кардіомоніторингу на відстані та ще й у режимі реального часу медики навіть не могли і мріяти. Однак, науковці Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» довели, що це цілком можливо, створивши сервіс iCardy, який дозволяє дистанційно виявляти ризики виникнення порушень у роботі серця.

Новизна полягає перш за все в тому, що розробка харків’ян надає можливість пов’язати в єдиний ланцюжок лікаря і пацієнта через онлайнсистему. На практиці це відбувається так: лікар, користуючись своїм електронним кабінетом, в режимі тривалого часу знімає з реєстратора пацієнта необхідні дані, які відразу обробляються в сховищі і повертаються до медика у вигляді результатів. Як розповіли в НТУ «ХПІ», їх ноу-хау дозволяє проводити моніторинг за допомогою мобільного додатку.

За підсумками конкурсу Українського фонду стартапів, в якому брали участь дванадцять претендентів, проєкт науковців НТУ «ХПІ» виборов перше місце та отримав грошовий грант. Ще восьмеро учасників конкурсу також отримали фінансування.

Харків’яни, за словами розробників стартапу iCardy, грантові кошти спрямують на реалізацію свого проєкту та впровадження сервісу в Україні.