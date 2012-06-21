Усі ми знаємо, що Місяць – це супутник Землі, на який регулярно прилітають люди, з метою його дослідження і не тільки. Варто відзначити, що Місяць – це не тільки звичайний супутник, а й місце, на якому було поховано людину.

Вчені з'ясували, що цією людиною був відомий планетолог Юджин Шумейкер. Саме він першим почав вивчати Місяць і кратери, які знаходяться на ньому. А в 1944 році, він відкрив комету, яка зіткнулася з однією з планет.

Також Юджин Шумейкер займався підготовкою астронавтів до польотів. Він сам дуже хотів взяти участь в космічній експедиції і побувати на Місяці, але лікарі заборонили йому. Так як у нього були проблеми зі здоров'ям, летіти в космос він не міг.

Планетолог загинув у 1997 році, під час робочої поїздки в Австралію. Туди він поїхав зі своєю дружиною. Під час цієї поїздки сталася аварія, в якій він і загинув.

Учні планетолога захотіли здійснити давню його мрію, побувати на Місяці. Для цього вони відправили прах мертвого вченого у космос. 31 липня 1999 року літальний апарат NASA здійснив невдалу посадку і розбився. Капсула з прахом вчителя не постраждала, і потрапила в один з кратерів, який є на Місяці.

Таким чином Юджин Шумейкер став першою людиною, який похований за межами Землі, на іншому космічному тілі. Але це була не проста людина, а видатний планетолог, і чудовий наставник.

ДОВІДКА «УК»

За освітою Юджин Шумейкер був геологом, проте його наукові інтереси виходили далеко за межі нашої Землі. Більшу частину свого життя він присвятив дослідженню геологічної структури поверхні Місяця, спостереженнями за кометами, астероїдами, планетами Сонячної системи.

Він був першим, хто надав переконливі докази того, що деякі з великих кратерів нашої планети (як і кратери на Місяці) були результатом зіткнення з астероїдами або кометами, а не наслідком вулканічної активності, як вважали фахівці аж до 60-х років XX століття.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»