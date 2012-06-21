Співробітники Каліфорнійського університету провели цікаве дослідження. Його мета – виявити, що найбільше впливає на тривалість життя людини. В експерименті взяли участь понад 9000 чоловік з США, Канади, Японії, Німеччини, Норвегії і Швеції. Після проведення дослідження американські вчені назвали людську якість, яка допоможе жити довше.
Мова йде про сумлінність. Ставлення до своїх обов’язків, відповідальність безпосередньо впливає на здоров'я. Сумлінна людина, як правило, відмовляється від шкідливих звичок. Вона менше піддає власне життя на невиправданий ризик. Сумлінні люди створюють більш міцні сім'ї, відповідально ставляться до здоров'я. У підсумку вони живуть довше за своїх менш дисциплінованих ровесників.
У дослідженні також йдеться, що сумлінність прищеплюється з дитинства і має великий вплив на майбутнє людей. Ця якість характеру збільшує тривалість життя. Від сумлінності залежить кар'єрний ріст і матеріальне благополуччя. Сумлінні з раннього віку люди запрограмовані на довголіття, оскільки усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством.
На підставі дослідження, вчені радять усім людям розвивати в собі цю корисну якість.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»