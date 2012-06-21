В останні роки астрономи відкрили тисячі екзопланет, включаючи і ті, що називаються потенційно придатними для життя. Вчені вважають, що останні можуть мати відповідні умови для підтримання життя. Нове дослідження дозволило фахівцям припустити, що низка супутників гігантських планет за межами Сонячної системи теж може бути придатною для життя.
Міжнародна група вчених досліджувала 121 гігантську планету, кожна з яких має як мінімум у три рази більший радіус, ніж Земля. Ці планети розташовані на такій відстані до батьківської зірки, при яких, імовірно, може існувати вода в рідкому стані. Крім того, кожна з цих 121 екзопланет, як передбачається, має кілька велетенських супутників.
Вважається, що ці гігантські планети – через свою будову і надзвичайно сильну гравітацію – не є потенційними кандидатами для життя. Але навколо таких небесних тіл обертаються супутники, які формою і масою схожі на Землю. Наприклад, вчені вважають, що Європа – один із супутників Юпітера – може бути домівкою для позаземного життя. Нещодавно в архівних даних NASA знайшли нові докази існування на Європі водяних гейзерів –передбачається, що супутник приховує під льодом океан.
«Включення кам'янистих екзомісяців у наш пошук позаземного життя сильно збільшить кількість місць для дослідження», – зазначив Стефен Кейн (Stephen Kane) з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, співавтор нової роботи.
Деякі вчені навіть припускають, що ці екзомісяці можуть бути навіть більш придатними для існування життя, ніж наша власна планета. Це пов'язано з тим, що супутники цих гігантських екзопланет не повинні покладатися лише на енергію зірки: вони також можуть отримувати енергію від планети, на орбіті якої знаходяться, – у вигляді відбитого випромінювання, а також приливної енергії.
Втім, поки існування екзомісяців не було підтверджено шляхом прямого спостереження. Нині дослідники складають базу даних для майбутніх потужних телескопів, які, можливо, дозволять побачити таке небесне тіло і проаналізувати його на наявність ознак життя. Таким телескопом, як передбачається, стане космічний телескоп «Джеймс Уебб»: його запуск NASA планує здійснити навесні 2020 року.
Наукову роботу була опубліковано в журналі The Astrophysical Journal.