Звук, може приносити задоволення і руйнувати, при цьому людина здатна розпізнавати лише обмежений діапазон звуку від 16 до 20 000 герц. Сьогодні ми розповімо вам про найгучніші звуках на нашій Землі.



Поліцейська сирена



Згідно зі встановленими даними, рівень звуку сирени становить 130 децибел, що перевищує больовий поріг, який дорівнює 120 дБ.



Рок концерт



Чи були ви коли-небудь на рок концерті або на відкритому фестивалі? Значить ви точно знаєте, наскільки гучними можуть бути музичні інструменти. В історії зафіксований справжній рекорд, який був поставлений популярною групою Kiss під час виступу в Оттаві. Це був найгучніший концерт на планеті, рівень шуму становив 136 децибел. В результаті на виступ приїхала поліція і попросила зробити звук тихіше.



Нагадаємо, що 10 децибел – могутніше в 10 разів 0 дБ, 20 децибел могутніше вже в 100 разів, а рівень звуку в 100 дБ в 10 мільярдів разів могутніше нуля децибел.



Запуск ракети



Наступна подія в нашому списку – запуск ракети. Під час запуску найбільшої ракети Сатурн-5, рівень звукових хвиль був настільки величезний, що вони могли запалити траву в радіусі однієї милі. Ви ніколи не замислювалися, чому при запуску ракет утворюється стільки пари? Відповідь дуже проста, стартовий майданчик перед пуском спеціально заливають водою, щоб погасити звукові хвилі, і щоб вони не змогли завдати шкоди самій ракеті. При запуску вода починає випаровуватися, створюючи величезну хмару пари.



Ядерний вибух



Рекордний звук був зафіксований під час Другої світової війни, коли американські війська скинули ядерну бомбу на Японію. В результаті вибухів у Нагасакі і Хіросімі утворилася ударна хвиля, потужність якої становила 200 децибел. Вона подолала 11 кілометрів всього за 30 секунд.



Вулкан



Нарешті, ми підійшли до самого голосного звуку, який був зафіксований в сучасній історії. У 1883 році стався страшний катаклізм – виверження вулкана Кракатау. Це виверження повністю знищило прилеглі острови і створило величезну хвилю цунамі. Ударна хвиля від вибуху вулкана чотири рази обігнула нашу земну кулю. Звук було прекрасно чути на величезній відстані, навіть у Австралії.

А тепер згадайте картину Мунка «Крик», саме на ній зображено червоне небо після виверження вулкана Кракатау.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»