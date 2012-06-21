Американські вчені заявили, що знайшли новий спосіб, який допоможе виявити коронавірус до появи яскраво виражених симптомів. Для ранньої діагностики COVID-19 фахівці з клініки Маунт-Синай в Нью-Йорку вирішили застосувати «розумний» годинник трьох різних компаній.

З’ясувалося, що гаджети здатні виявити зараження за тиждень до появи ознак хвороби, повідомляє видання CBS News. В ході дослідження вчені відстежували у пацієнтів варіабельність серцевого ритму. Йдеться про зміну інтервалів між початком двох серцевих циклів. Такий показник дозволяє оцінити роботу імунної системи, пояснили експерти.

Вчені помітили, що низька варіабельність серцевого ритму – це одна з ознак зараження коронавірусною інфекцією. Висока, в свою чергу, вказує на активність нервової системи і здатність справлятися зі стресом.

В експерименті взяли участь 300 співробітників клініки Маунт-Синай, які носили «розумні» годинник з 29 квітня по 29 вересня 2020 року. Зібрана гаджетами інформація про низьку варіабельність серцевого ритму вказувала на зараження коронавірусом. Вчені відзначили користь застосування смарт-годин, оскільки, згідно з даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), велика частина пацієнтів з COVID-19 в США хворіли безсимптомно.

Фахівці Стенфордського університету, в свою чергу, виявили в ході ще одного дослідження те, що 81% інфікованих відзначали у себе зміну пульсу приблизно за дев'ять днів до отримання позитивного результату тесту на коронавірус. У цій науковій роботі учасники носили не тільки смарт-годинник, але і трекери. Експерти з'ясували, що надзвичайно висока частота серцевих скорочень говорила про подальшу появу симптомів.

Вчені рекомендують налаштовувати свої «розумні» годинники так, щоб гаджет повідомляв його власнику про підвищення пульсу або появу нетипової варіабельності. «Це велика справа, адже попереджені пацієнти знають, що їм потрібно сидіти вдома», – підкреслив професор Майкл Снайдер.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»