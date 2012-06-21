Бразильські вчені з'ясували, що куркумін (природний алкалоїд, який міститься в корені куркуми) може використовуватися як засіб проти коронавірусу. Дослідження опубліковане в журналі Biomedicine and Pharmacotherapy.

Куркумін давно відомий як протизапальний, протипухлинний, антиоксидантний і противірусний засіб. Це пов'язано зі здатністю алкалоїду пригнічувати вірусні ферменти, а також приглушувати запальні процеси, викликані інфекцією. У кількох досліджень відзначається, що куркумін пригнічує вірусну протеазу ефективніше за інші натуральні продукти і може застосовуватися для купірування вірусів гепатиту С, імунодефіциту людини (ВІЛ), Епштейна-Барра та грипу А.

«Куркумін стає багатообіцяючим препаратом для використання в якості противірусного засобу через його широкий спектр дії, низьку токсичність і потенційний фармакологічний механізм проти SARS-CoV-2», – йдеться в дослідженні бразильських вчених.

Експерти відзначають, що при використанні куркуміна існує проблема: він погано розчиняється у воді, а в кислих і лужних середовищах вкрай нестабільний – при пероральному прийомі він швидко розкладається і виводиться через кишечник і печінку.

Автори дослідження вважають, що вирішити проблему здатні наноструктуровані системи доставки куркуміна, в яких в якості носіїв використовуються наноемульсії, наногелем, міцели, наночастинки і ліпосоми. Вони дозволяють запобігти метаболічному розпаду алкалоїду і підвищують його розчинність.

«На ринку доступні, принаймні, три нанотехнологічні продукти на основі куркуміна в формі полімерних наночастинок, ліпосом і наноміцел», – зазначили автори дослідження, закликавши якнайшвидше приступити до клінічних випробувань цих препаратів проти нового коронавірусу.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»