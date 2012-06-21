Група вчених зі США провела наукову роботу, і встановила одну з імовірних причин зникнення води з Марса. Статтю опублікував журнал Science.

За даними вчених, коли відбуваються пилові бурі, вода з поверхні планети досягає верхніх шарів атмосфери, де перетворюється в атомарний водень, який згодом «тікає» з атмосфери Марса в космос. Вчені вважають, що цей процес позначився на еволюції клімату на планеті.

Крім того, фахівці відзначили, що кількість води у верхніх шарах атмосфери змінювалася в залежності від сезону. Піку воно досягало в південне літо під час пилових бурь.

Раніше вчені виявили нові докази того, що на червоній планеті була вода. Дослідивши метеорит, знайдений в пустелі Сахара, вони побачили в його мінеральному складі ознаки окислення. Один з авторів роботи вважає, що цей процес міг відбутися, якщо вода була присутня на поверхні Марса або в ній 4,4 мільярди років тому.

Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр" за Марсом астрономи знайшли "близнюка" Місяця.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»