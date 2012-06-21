Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Експеримент, проведений у США, виявив, яка категорія інфікованих коронавірусом людей видихає найбільше аерозолів, які несуть частинки SARS-CoV-2. З’ясувалося, що найбільше поширюють інфекцію літні люди з надмірною вагою тіла.

Якщо хворому з коронавірусом багато років, він має зайву вагу, а хвороба у самому розпалі, то він поширюватиме інфекцію особливо ефективно, кажуть вчені.

Людина з інфекцією заразна для оточуючих. Але заразність може бути різною. Якщо інфекція тільки-тільки потрапила в організм, то хворий поширюватиме її менше, ніж той, хто хворіє давно. І якщо інфекція вражає дихальні шляхи, то більш заразним виявиться той, хто сильно кашляє та чхає, ніж той, хто переносить хворобу безсимптомно. Загалом, фактори можуть бути різні.

Якщо говорити про новий коронавірус SARS-CoV-2, то тут все вирішує саме дихання: вірус поширюється з аерозольними крапельками, які ми видихаємо, викашлюємо або вичихуємо. Співробітники Тулейнського університету разом з колегами з Гарварду та інших наукових центрів вирішили з'ясувати, хто видихає більше аерозольних крапель. У дослідженні брали участь майже 200 здорових осіб. З’ясувалося, що найбільше крапель видихають люди похилого віку з надмірною вагою. Різниця в кількості крапель між ними і всіма іншими була втричі більшою.

Новий експеримент показав, що фенотип людини дійсно підвищує ризики інфікування. Спостереження виявили, що вік, індекс маси тіла та інфекція COVID-19 корелює зі схильністю видихати більше небезпечних аерозолів. Оцінка проводилася за шкалою більше або менше 156 частинок на літр повітря. Таке порогове значення вчені визначили через те, що люди вище цього рівня видихали 80% аерозолів від загальної кількості частинок від усіх добровольців. З’ясувалося, що таких людей було всього 18%, що відповідає правилу 20/80, коли 20% інфікованих заражають 80% здорових людей.

Очевидно, вік і надмірна вага так впливають на дихальну систему, що у видиху утворюється більше пари. Можна припустити, що якщо літня і повна людина заразиться SARS-CoV-2, то поширювати його вона буде інтенсивніше. Однак, поки що вдалося встановити, що повні та люди похилого віку без дихальних інфекцій видихають більше аерозольних крапель.

«Наша робота демонструє, що молоді і здорові люди, як правило, вироблять менше аерозольних часток, ніж старіші і менш здорові люди, проте будь-яка людина може наражати оточуючих на інфікування», – кажуть дослідники.

Примітно, що кількість видихуваних частинок була збільшеною і серед безсимптомних людей. Стать людини не впливала на збільшення або зниження кількості видихуваних частинок. Також цікаво, що коли вчені проводили аналогічні експерименти з приматами, зеленими мавпами і макаками резусу, яких заражали SARS-CoV-2, з’ясувалося, що кількість аерозолів у тварин досягало пікового значення через тиждень після інфікування, але знижувалося до нормального рівня через два тижні.

Відомо, що зелені мавпи і так здатні підхопити цей вірус, а серед лабораторних макак резус є спеціально виведені тварини, чутливі до SARS-CoV-2. На мавпах перевіряли, як заразність залежить від стадії інфекції. У статті в PNAS йдеться, що найбільше аерозольних крапель у повітрі, що видихається з'являлося через тиждень після того, як вірус потрапив до організму. Причому в міру розвитку інфекції крапель ставала менше, а чим менша крапля, тим глибше в дихальні шляхи вона може проникнути. Капель на видиху ставало більше навіть у тих випадках, коли інфекція протікала безсимптомно.

Така ж закономірність була і з мавпами, зараженими туберкульозом: найбільше крапель тварини видихали на піку інфекції. Очевидно, обидві інфекції, і бактеріальна (туберкульоз), і коронавірусна, однаково діють на слизову дихальних шляхів, так що її крапельки починають легко переходити в повітря, що видихається – наразі, так відбувається у мавп.

Недавні дослідження показують, що ризики розповсюдження COVID-19 можуть нести навіть вже вакциновані люди, оскільки теперішні вакцини не такі ефективні проти мутованих варіантів SARS-CoV-2.