Третина людей, які видужали після важкого перебігу COVID-19, були повторно госпіталізовані протягом п'яти місяців з ускладненнями, маючи проблеми з серцем, діабет і хронічні захворювання печінки та нирок. Про це повідомляється в спільному дослідженні Лестерського університету і Національної статистичної служби Великобританії.

Фахівці з’ясували, що з 47 780 пацієнтів, виписаних з лікарень у ході першої хвилі, 29,4% повернулися в лікарні протягом 140 днів, а 12,3% померли. Вірогідність повторної госпіталізації і смерті у тих, що вижили після коронавірусу утричі вища в порівнянні з іншими захворюваннями, стверджують вчені. Це вказує на те, що загальна кількість летальних випадків від пандемії перевищує офіційні дані, повідомляє британське видання Metro.

За словами автора дослідження, професора кафедри діабету і судинної медицини з Лестерського університету Камлеш Кхунті, «люди повертаються додому, отримують довгострокові наслідки від коронавірусної інфекції, повертаються і помирають. Ми бачимо, що майже 30% були прийняті повторно, а це багато людей. Цифри великі». Професор Кхунті вважає, що британській Національній службі охорони здоров'я необхідно ввести систему моніторингу для тих, хто виписується з лікарні після лікування від COVID-19.

Камлеш Кхунті також порекомендував призначати захисні препарати, наприклад, статин і аспірин, щоб запобігти розвитку серйозних захворювань. Нині уряд країни реєструє смерть, що пов'язана з коронавірусом лише в тому випадку, якщо пацієнт помирає протягом 28 днів після позитивного результату тесту. У грудні, за оцінками Національної статистичної служби, кожна десята людина, яка заразилася коронавірусом, продовжувала боротися з симптомами, що тривають три місяці і більше.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»