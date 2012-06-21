Американські палеонтологи спантеличені підрахунком кількості тиранозаврів, які могли мешкати на нашій планеті в доісторичні часи. Дані про незвичайне дослідження опублікував журнал Science.



Нині палеонтологам відомо, що один із найбільших хижих динозаврів на нашій планеті, відомий як тиранозавр рекс, жив шістдесят шість мільйонів років назад. Цей вид займав положення супер-хижака майже два з половиною мільйони років. Потім тираннозаври зникли з лиця Землі через наслідки падіння позаземного тіла, одночасно з іншими представниками гігантських рептилій.



Тривалий час вважалося, що підрахувати розмір популяції вимерлих тварин неможливо. Але вчені з Берклі вирішили застосувати для цього «закон Дамут»: рівняння, в якому пов'язані кількісні показники розмірів тіла і кількість особин в популяції. Згідно з його логікою, чим масивніша тварина, тим менше його представників може мешкати на планеті одночасно.



Відповідно до цього рівняння, одночасно на Землі могло мешкати не більше двадцяти тисяч особин. Наприклад, на території штату Каліфорнія могли співіснувати всього близько чотирьох тисяч цих гігантських хижих ящерів. А всього за період існування тиранозаврів їх загальна кількість склала приблизно два з половиною мільярди.



Цікаво, що досі рештки тиранозаврів виявлено дуже мало. Якщо розрахунки вчених вірні, то палеонтологами на даний момент виявлено лише один з вісімдесяти мільйонів тиранозаврів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»