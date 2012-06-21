Національний музей старожитностей у Нідерландах оприлюднив знімок римського диктатора Юлія Цезаря, отриманий за допомогою 3D-моделювання. На зображенні голова правителя неприродно випукла і роздута.
Про це повідомляє Fox News.
«Таке відбувається при важких пологах. І це не придумаєш, як художник», – пояснила антрополог Майя Доллосі.
Реконструкцію виконали, відсканувавши тривимірному мармурову скульптуру Цезаря з колекції музею.
«Скульптура дуже пошкоджена, тому було вирішено доповнити зниклі частини, такі, як ніс і підборіддя, на основі іншого портрета правителя – так званого бюста з Тускула (зберігається в італійському Турині)», – розповіли в музеї.
На скульптурних портретах Цезар зазвичай зображується з великою, але нормальної форми головою. Сучасники відзначали її дивну форму, звертаючи більше уваги на лисину, якої диктатор соромився, дуже світлу шкіру і досить слабку статуру.