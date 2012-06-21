Вчені Новозеландського національного інституту досліджень води та атмосфери з Веллінгтону зафіксували прискорене зростання вмісту метану в атмосфері Землі. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys .org.
За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, протягом 100-річного періоду одна молекула метану створює в 28-36 разів більший парниковий ефект, ніж молекула вуглекислого газу. З 2006-го по 2017 рік концентрація метану в атмосфері зросла з 1775 до 1850 частин на мільярд, незважаючи на те, що цей газ розкладається швидше діоксиду вуглецю. На думку вчених, навіть якщо викиди вуглекислого газу значно скоротяться в рамках досягнення цілей Паризької угоди, зростання концентрації метану компенсує це зниження.
Дослідники поки не знають точно, чому вміст метану підвищується. Деякі вчені вважають, що основним збудником є тваринництво, оскільки худоба виділяє газ під час перетравлення їжі. Іншим фактором може бути збільшення обсягів спалюваного викопного палива. Підвищення температури в результаті глобального потепління, ймовірно, спровокує викиди метану з водно-болотних угідь, а зміни в атмосфері сповільнять швидкість руйнування парникового газу.
Згідно з Паризькою угодою 2015 року, зростання глобальної середньої температури повинна бути зменшена на 1,5 градуса Цельсія для запобігання катастрофічного сценарію зміни клімату, яке викликає збільшення частоти стихійних лих, екстремальних опадів і підвищення рівня моря. Однак різні групи вчених вже дійшли до висновку про неминуче перевищення допустимих обсягів викидів парникових газів. Деякі кліматологи називають Паризьку хартію «шахрайською», оскільки вона не вимагає від країн-учасниць неухильного дотримання заходів щодо зниження викидів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»