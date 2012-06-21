Пандемія коронавірусної інфекції вплинула на багато сфер життя людства. Фахівці стверджують, що вона зачепила навіть природу і клімат. З’ясувалося, що ізоляція і зниження активності людей у 2020 році призвели до зменшення викиду забруднюючих речовин в атмосферу, в результаті чого планета трохи нагрілася.

Вчені Національного центру атмосферних досліджень розповіли, що зазвичай частки або аерозолі, які переносяться повітрям, блокують сонячне світло. Минулої весни ці викиди знизилися, і на планету надійшло більше сонячного тепла, особливо в середніх і високих широтах північної півкулі, а також в промислово розвинених країнах, таких як США і Китай, пише Phys.org.

В результаті температура над деякими ділянками поверхні Землі минулої весни була приблизно на 0,1-0,3°C вищою, ніж очікувалося, а в Китаї і США різниця склала 0,37° C.

Дослідники вважають, що довгостроковий вплив пандемії може призвести до невеликого уповільнення зміни клімату через скорочення викидів двоокису вуглецю, яка зберігається в атмосфері на десятиліття і впливає на клімат.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»