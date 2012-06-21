Марс вивчають вчені з усього світу, але деякі питання, пов'язані з Червоною планетою, залишаються нерозкритими. Нещодавно вчені з Індійського інституту наукової освіти і досліджень (IISER) в Калькутті наблизилися до відповіді на одну з таких головоломок.

Згідно з їх дослідженням, опублікованим в Oxford Academic Journals, до зникнення атмосфери на Марсі могли призвести сонячні вітри. До такого висновку дослідники прийшли завдяки комп'ютерному моделюванню, яке підтверджує, що планетам необхідне захисне магнітне поле для блокування шкідливого сонячного випромінювання.

Фахівці змоделювали два сценарії для Червоної планети: один розглядав молодий Марс з неушкодженою магнітосферою, а інший – планету без цього силового поля. Моделювання показало, що на молодому Марсі магнітосфера могла виступати в якості щита, що не дозволяє сонячному вітру наближатися занадто близько до атмосфери планети, тим самим захищаючи її.

За словами дослідників, без власної магнітосфери магнітне поле сонячного вітру могло «огорнути» Марс, несучи частини атмосфери планети і, в кінцевому підсумку, повністю зруйнувати її. Отримані дані підтверджують теорію про те, що магнітосфери навколо планет відіграють вирішальну роль у їх здатності підтримувати життя. А планети, які втрачають магнітне поле, в кінцевому підсумку стають непридатними для життя.

Відзначається, що це дослідження має важливе значення для пошуку придатних для життя екзопланет.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»