Вчені заявили про те, що відсутність зубів у птахів може бути пов'язано зі зменшенням часу появи пташенят з яєць. Як повідомляє N+1, розвиток зубної емалі у ембріонів динозаврів значно уповільнював їхній розвиток, у зв'язку з чим час інкубації яєць збільшувався. На думку дослідників, відсутність зубів могла бути еволюційною перевагою птахів перед динозаврами.
Наразі вчені за допомогою аналізу скам'янілих решток динозаврів і птахів епохи мезозою встановили, що архозаври кілька разів втрачали і знову відновлювали зуби. Таке явище вчені пояснюють так: з втратою зубів птахи ставали легшими і набували здатності до активного польоту або ж розвиток дзьоба і втрата зубів були взаємопов'язані.
У новій статті вчені припустили, що птахи могли втратити зуби, щоб прискорити розвиток зародків і зменшити час інкубації яєць. Тривалий час інкубації яєць збільшував ймовірність того, що до кладки доберуться хижаки або паразити, тому зменшення часу розвитку ембріонів було еволюційно вигідним. Сучасні птахи висиджують кладку від 11 днів до двох місяців безперервно і до трьох місяців з перервами.
У той же час дослідники відзначають, що гіпотеза не працює для черепах, у яких немає зубів, а час інкубації кладки може досягати чотирьох місяців. Також, деякі зубасті динозаври, наприклад T. Rex, мабуть, висиджували свої кладки.