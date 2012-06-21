У давньогрецькій міфології існували амазонки – жорстокі жінки-воїни, які жили навколо Чорного моря, на території сучасної України, відомої як Скіфія. Чи були вони предметом фантазії або реальними людьми, розповіли вчені.

Спочатку сучасні історики вважали, що амазонки, вперше описані поетом Гомером у восьмому столітті до нашої ери, були вигадані. Однак в кінці XX століття археологи почали вивчати скелети жінок, які були поховані в місцях проживання стародавніх войовниць.

На деяких з них експерти знайшли сліди бойових травм: наприклад, наконечники стріл у кістках. Якісь жінки були поховані зі зброєю, яка нагадувала зображення амазонок у давньогрецькому мистецтві. За словами вчених, ці жінки-воїни були частиною древньої групи племен, відомих як скіфи. Вони майстерно володіли стрільбою з лука і їздили верхи. Скіфи жили на території від Чорного моря до Китаю в 700-500 роках до н.е., пише Live Science.

«Вражає те, що дівчата та жінки у степах Причорномор’я навчилися їздити верхи на конях і стріляти з луків так само вправно, як їх брати і чоловіки», – розповідає Live Science Адрієн Мейр, науковий співробітник Стенфордського університету. Вона пояснила, що для невеликої групи людей, що кочували в суворих степових землях, під постійною загрозою ворогів, мало сенс всім добре володіти зброєю, вміти захищатися, вправно сидіти в сідлі, допомагати в обороні та рейдах, незалежно від віку чи статі.

Активні жінки-воїни віком від 10 до 45 років були знайдені у багатьох скіфських похованнях. «Наразі археологи ідентифікували понад 300 решток жінок-воїнів, похованих разом з конями та зброєю, і щороку їх виявляють більше», – каже Адрієн Мейр.

Скіфи не складалися лише з жінок, як групи амазонок у міфах Стародавньої Греції, у скіфів і чоловіки, і жінки були рівні. Жінки разом з чоловіками полювали і воювали. Однак жінки-воїни існували не тільки у скіфів.

«Вигадані і реальні розповіді про жінок схожих на амазонок були і в Стародавньому Римі, Єгипті, Північній Африці, Аравії, Месопотамії, Персії, Центральної Азії, Індії та Китаї. А жінки, що брали участь у війні існували в культурах по всьому світу», – кажуть вчені.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»