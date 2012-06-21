Клімат на планеті раніше був зовсім інший, вчені часто знаходять цьому цікаві підтвердження, які також пояснюють деякі історичні події. Міжнародна група вчених пояснила, як тисячі років тому стародавні люди перебралися з Азії в Америку.

Вода в океані слугувала величезним резервуаром тепла і вуглекислого газу, ці течії впливали на погоду і клімат. Вчені з'ясували, завдяки аналізу кернів відкладень з тихоокеанського дна, що раніше в Тихому океані існувала тепла течія, подібна сучасного Гольфстріму. Дослідження опубліковане в журналі Science Advances.

Вчені припустили, де спочатку зупинилися стародавні люди, коли перебралися з Азії. Адже протягом багатьох століть вони не покидали територію, а лише після піку льодовикового періоду розселилися на території Північної і Південної Америки. Дослідники вважають, що таким місцем був південь Берінгії, – території, затопленої Беринговою протокою. За словами експертів, там були сприятливі умови проживання, щоб люди могли перечекати льодовиковий період.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»