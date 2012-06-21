Вчені з Наньянського технологічного університету (Сінгапур) заявили про те, що придумали проривний і вельми дешевий спосіб переробляти пластикове сміття у щось корисне. Але потім зізналися, що далі лабораторії зі своєю методикою поки не виходили і на практиці її не застосовували. Тому початок очищення земної кулі від пластикових відходів, очевидно, доведеться трохи відкласти.
Ідея сінгапурських учених полягає в тому, щоб розкладати пластик на компоненти, виділяючи з нього мурашину кислоту. Її можна застосовувати для вироблення енергії, і в цілому це корисний матеріал. Є кілька способів вилучення кислоти з полімерів, які входять до складу поширених пластмас, але сінгапурці запропонували новий – дуже повільний, але зате без викидів в атмосферу.
Вчені підібрали такий склад розчинника, який в комбінації з сонячним світлом (він виступає в якості каталізатора) дестабілізує структуру полімерів. Дослідний зразок довелося висвітлювати цілих шість діб поспіль, імітуючи природне світло, щоб витягти з нього мурашину кислоту. І це був маленький фрагмент чистого пластика – автори технології визнають, що поки не знають, як адаптувати її для переробки великих обсягів реального сміття, забрудненого всілякими хімікатами. Тому і впроваджувати новинку не поспішають, але дослідження перспективної технології тривають.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»