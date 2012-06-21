У 1911 році, в Єгипті, археологи виявили мумію, яка відноситься до періоду Римської імперії. Дослідники вирішили вивчити її, не розкриваючи бинти і таким чином не пошкоджуючи об'єкт.

Вчені використовували потужні рентгенівські промені, щоб «побачити» наскрізь 1900-літній муміфіковане тіло. З'ясувалося, що це була дівчинка п'яти років, яку поховали зі священною коштовністю: амулетом. Вважалося, що він вбереже тіло під час подорожі в загробне життя, пише Daily Mail.

Такий метод застосовувався вперше. Він дозволив фахівцям ідентифікувати різні матеріали, предмети та кістки. Аналіз показав, що скелет дитини добре зберігся, і на ньому немає слідів травм. Через це вчені припустили, що дівчинка померла через хворобу.

Дослідники додали, що рентгенівські промені не могли пошкодити мумію. З їх допомогою вдалося з'ясувати інформацію, яку можна було б добути тільки розгорнувши бинти. Вчені також виявили кілька маленьких шпильок, що скріплювали полотно. Вони зроблені з сучасних матеріалів і були використані 20 років тому під час демонстрації мумії.

Експерти також дізналися, з чого зроблений амулет. Він був виготовлений з кальциту – карбонатного мінералу, який часто застосовувався для такої мети. Більше того, знання складу коштовності дозволить вченим простежити місце його походження.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

