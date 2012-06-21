Хрести, вигравірувані у великій кількості на стінах найсвященнішої церкви християнства – храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, виготовлялися професійними каменярами. Раніше вважалося, що візерунки були видряпані середньовічними паломниками і хрестоносцями.

До такого висновку прийшли археологи з управління старожитностей Ізраїлю після проведення реставраційних робіт у храмі.

«Це унікальне явище завжди збивало нас з пантелику. Це графіті паломників або, скоріше, щось ще?» – зрозповів Reuters глава Єрусалимського округу IAA Аміт Реім.

Реставраційні роботи в церкві дозволили вченим детально розглянути і вивчити різьбу на камені. Склавши тривимірні зображення і використовуючи цифрові технології для порівняння і датування, археологи прийшли до висновку: тисячі релігійних символів створені невеликою кількістю майстрів.

«Ми побачили, що всі хрести мають однакову глибину і навіть маркування муляра. Може бути, два або три художники викарбували ці хрести. Так що це не графіті, це щось більш організоване», – сказав Аміт Реім і припустив, що хрести виготовлялися за індивідуальним замовленням паломників з релігійною метою.

ДОВІДКА «УК»

Храм Воскресіння Христового знаходиться в християнському кварталі старого Єрусалиму. Згідно з переказами, що датуються IV століття, церква стоїть на тому місці, де, згідно з священним писанням, був розп'ятий, похований, а потім воскрес Ісус Христос.

Основні права володіння і користування святинями храму належать грецькому православному Єрусалимському патріархату, Єрусалимського патріархату Вірменської апостольської церкви і католицького ордену францисканців.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»