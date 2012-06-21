Вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі пояснили механізм виникнення так званих сольових дощів у Мертвому морі, коли пластівці солі випадають з верхнього шару води. Дослідження опублікувало видання Science Alert.
Досі вчені не знали, як саме утворюється цей феномен, а також чи може він відбуватися в інших гіперсольоних озерах. Дослідники з'ясували, що верхній шар моря нагрівається сонячними променями і стає теплішим, ніж вода під ним. Вода з поверхні випаровується і підвищує солоність моря, що сприяє утворенню кристалів солі.
При цьому частина теплої води змішується з холодною, пластівці солі ростуть і опускаються на дно, утворюючи накопичення великих структур галіта. Таким чином, у земній корі можуть утворюватися сольові відкладення товщиною до 1 кіломера.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»