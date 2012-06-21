Астрономи вважають, що вони розгадали 16-річну таємницю зірки, оточеної загадковим кільцем ультрафіолетового світла. Якщо вони мають рацію, то туманність Синє Кільце дає змогу побачити швидкоплинне явище: злиття двох інших зірок може призвести до народження незліченних зірок.

Туманність Синє Кільце, відкрили в 2004 році за допомогою орбітального УФ-телескопа GALEX. Туманність виглядає дуже дивно – вона нагадує величезне око, що дивиться на нас з глибокого космосу. Нове дослідження дозволило пояснити походження цієї загадкової туманності.

Більшість зірок Чумацького Шляху знаходяться в подвійних системах. Це такі пари зірок, які обертаються навколо одина одної. Якщо вони знаходяться досить близько одина до одної, то зірки зливаються і одна поглинає іншу. Коли супутник втрачає свою орбітальну енергію, він може викинути енергію з високою швидкістю.

Туманність навколо зірки TYC 2597-735-1 утворилася в результаті загибелі подвійної зоряної системи, крім цього, на формування туманності вплинули деякі вдалі фактори збігу. Аналіз фотографій об'єкта показав, що хмара і центральне світило знаходяться всередині кільця, яке залишилося від ударної хвилі.

«Структура Синього Кільця була утворена ударним процесом. При цьому, центральна зірка TYC 2597-735-1 є вельми старою – в її надрах вже згасла термоядерна реакція, незважаючи на існування навколо світила акреційного диска, характерного для молодих зірок», – розповідає Кері Ходлі з Каліфорнійського технологічного інституту, автор роботи.



У минулому, як вважають астрономи, на місці Синього Кільця була нерівна подвійна система, велика зірка, яка за масою була як наше Сонце, а маленька була в десять разів легшою. Велика зірка перетворилася в червоного гіганта і порушила орбіту маленької сусідки, яка почала наближатися до неї по спіралі, втрачаючи, при цьому, космічну речовину. У результаті маленька зірка впала на велику і стався викид зоряної речовини. Хмара речовини зіткнулося з диском акреції і розділилася на дві частини, утворивши цікаву туманність, що нагадує «космічне око».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»