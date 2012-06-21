За часів Стародавньої Греції існував складний механізм під назвою Антикітерський, який використовувався для передбачення астрономічних подій. Сучасні вчені вважають цей пристрій першим у світі аналоговим комп'ютером. Його знайшли випадково в 1900 році на місці аварії корабля біля острова Антикітери (на честь острова і назвали цей «комп'ютер»). Вік механізму становить понад 2000 років.

Антикітерський пристрій складається зі складної комбінації 30 бронзових шестерень. Цей «комп'ютер» використовували для передбачення положення небесних тіл, зокрема, коли чекати місячне або сонячне затемнення.

Протягом 30 років сучасним вченим не вдавалося зрозуміти, як працює цей диво-пристрій, так само як і відтворити його. Однак дослідники з Великобританії розгадали цю таємницю і зібрали діючий прототип. Результати вони опублікували в науковому журналі Scientific Reports.

«Наша модель перша, яка відповідає всім фізичним свідченням і описам, вигравіруваними на самому механізмі», – цитує слова професора інженерної механіки Тоні Фріт пресслужба Університетського коледжу Лондона.

До наших днів механізм зберігся лише на третину. За найбільшим фрагментом з 82 деталей, автори зуміли скласти уявлення про загублену решту компонентів механізму.

Дослідники підкреслюють, що зрозуміти, як працює механізм, їм допомогли написи, вигравірувані на внутрішніх деталях Антикітерського механізму. У них йдеться про космос і те, як його собі уявляли давні греки. Так, там були вказані два числі 462 і 442 року, що точно збігаються з циклами Венери і Сатурна. Застосувавши древній математичний метод, описаний філософом Парменідом, вчені зрозуміли, що для роботи механізму потрібно зіставити 462-річний планетарний період Венери з 63-зубчастим колесом.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»