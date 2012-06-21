Кава – один з найпопулярніших ранкових напоїв. Однак стало відомо про його незвичайний побічний ефект, який помітили німецькі вчені.

У їх дослідженні взяли участь 26 чоловік, які погодилися кілька ночей поспіль спати всього по п'ять годин. При цьому вранці фахівці вивчали їх реакцію, перевіряли пам'ять і точність виконання завдань. Половина групи в ході тестування випивала дві чашки звичайного кави, в той час як інша половина пила каву без кофеїну, повідомляє EatThisNotThat !.

Ті, хто вживав напої з кофеїном, показали значно кращі результати в денних тестах, особливо з точки зору концентрованої уваги, в порівнянні з тими, хто пив каву без кофеїну. Проте обидві групи повідомили про почуття сонливості протягом дня, що означає, що навіть кава не може забезпечити фізичний заряд енергії.

Кава може дати людині тимчасовий розумовий підйом, проте важливо розуміти, що він не є довгостроковою заміною якісного сну, пояснив доктор медичних наук Кріс Вінтер. «При цьому порушення сну досить швидко призводить до проблем зі здоров'ям, включаючи зниження функції імунної системи, денну сонливість і навіть збільшення ваги», – додав фахівець.

Раніше експерти назвали щоденну кількість кави, яка матиме позитивний вплив на здоров'я. Згідно з дослідженнями, регулярне вживання кофеїну в правильних дозах може дійсно продовжити життя. Крім того, кофеїн поліпшує пам'ять і розумову діяльність, прискорює реакцію і знижує втому.

Олесь ГОРИЦВІТ

для «Урядового кур’єра»