Тривалість життя різних видів залежить від швидкості укорочення теломер (структури, що захищає хромосоми від пошкоджень під час ділення). До такого висновку прийшли вчені з Іспанського національного центру дослідження.
Відкриття допомогло дослідникам розрахувати формулу, за якою можна визначити термін існування особини, пише EurekAlert !.
Вчені порівняли теломери людей, слонів, дельфінів, мишей, кіз, чайок та інших представників фауни.
З'ясувалося, що чим швидше коротшають кінці хромосом, тим коротший середній термін життя.
Вчені відзначили, що є види з довгими теломерами, але короткою тривалістю життя, тому головну роль відіграє саме швидкість їх руйнування.
Так, теломери людини втрачають 70 пар основ на рік, а теломери мишей – 7 тисяч пар основ. При цьому миші, маючи набагато довші, ніж у людини теломери, живуть всього близько двох років.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»