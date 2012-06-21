Дослідники з Даремського університету з'ясували, що приблизно 15 тисяч років тому рівень моря різко піднявся по всьому світу на 18 метрів. Головною причиною стало катастрофічне танення льодовиків, яке, можливо, очікує планету і в майбутньому.

Згідно з результатами наукової роботи, опублікованими в журналі Nature Communications, близько 15 тисяч років тому в кінці останнього льодовикового періоду всього за 500 років рівень моря піднявся в десять разів швидше сьогоднішніх темпів. Це призвело до затоплення величезних територій суші. Подія отримала назву MWP-1A (Meltwater Pulse 1A), проте досі не було ясно, які льодовики відповідальні за це явище.

Тепер вчені прийшли до висновку, що більша частина води припала на льодовики Північної Америки і Євразії. При цьому її загальний обсяг перевищував обсяг льодовиків Гренландії вдвічі. А ось внесок Антарктиди виявився невеликим.

На думку фахівців, скидання такого обсягу прісної води порушив глобальну циркуляцію океану, але що саме викликало швидке танення, поки незрозуміло. Вчені не виключають, що подібний сценарій може статися і в майбутньому через зміну клімату.

Раніше група вчених з Університету Вашингтона, Національної лабораторії Лос-Аламоса і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) вивчила води Північного Льодовитого океану. З’ясувалося, що вміст прісної води в ньому збільшилася на 40%. Таке співвідношення може негативно вплинути на кліматичні умови на Землі, заявили фахівці.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»