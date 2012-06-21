Данські вчені проаналізували понад тисячу зоряних систем і прийшли до висновку, що Сонячна система є унікальною за цілою низкою параметрів. Наукову роботу, в рамках якої астрофізики вивчили зв'язки між орбітами планет, їх кількістю і особливостями, опубліковало видання MNRAS.



Співробітники Інституту Нільса Бора при Копенгагенському університеті з'ясували, що у зірок дуже рідко буває вісім планет, як у нашого Сонця. Крім цього, наша Сонячна система утворилася за стандартними для зоряних систем правилам. Але в Сонячній системі, на відміну від інших проаналізованих зоряних систем, є життя.



«Ми виявили чіткий зв'язок між кількістю планет і їх орбітальними параметрами. Наша система є особливою –- в Галактиці всього один відсоток зоряних систем, в яких така ж кількість планет, як в Сонячній системі. Але якщо врахувати той факт, що в Сонячній системі є Земля, на якій існує життя, то наша система взагалі унікальна», – зазначає Уффе Гроє Йоргенсен, провідний автор проєкту.



«Що ж такого незвичайного в Сонячній системі, що призвело до зародження життя на Землі? Сама по собі Земля не є унікальною планетою – ми знаємо безліч екзопланет земного типу. Можливо, справа і в кількості планет у системі, і в їх орбітах, і в різних особливостях планет. Наприклад, в Сонячній системі є газові гіганти, які зіграли ключову роль при формуванні планет, перенаправивши на планети навколо Сонця комети з водяним льодом», – додав учений.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»